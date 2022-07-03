BM, Libya'daki gösterilerde taraflara şiddetten kaçınma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, 1 Temmuz'da Libya'nın Trablus, Tobruk ve Bingazi de dahil olmak üzere birçok kentinde düzenlenen gösterileri endişeyle takip ediyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Guterres'in, barışçıl gösteri yapma hakkını tanıyarak, tüm protestocuları şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve güvenlik güçlerini azami itina göstermeye çağırdığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Genel Sekreter, Libya'daki tarafları istikrarı baltalayabilecek herhangi bir eylemden kaçınmaya, bölünmeleri derinleştiren ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için bir araya gelmeye çağırıyor."

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın, seçimlerin bir an önce sıkı anayasal çerçeveye dayalı olarak düzenlenmesi yoluyla siyasi krizden çıkış yolu bulmak için taraflar arasında iyi niyet ve arabuluculuk sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

- Libya'da protestolar

Libyalı protestocular, 1 Temmuz'da başkent Trablus, Tobruk, Sirte ve Derne kentlerinin yanı sıra sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde eylemlere başladı.

Bingazi'de kentin bazı caddelerinde bulunan küçük dükkanlar ve araç lastikleri ateşe verildi. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi binasını basan eylemciler, binanın girişini yaktı.

Eylemciler elektrik kesintilerinin bir an önce çözüme kavuşturulması, petrol ürünlerine yapılan devlet desteğinin kaldırılması yönündeki kararın iptal edilmesi ve ekmek fiyatlarının düşürülmesi gibi taleplerin yanı sıra yasama ve yürütme kurumlarının lağvedilmesi, ülkede olağanüstü halin ilanı ve seçimlerin bir an önce yapılması gibi isteklerde bulunuyor.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz'da Libya'nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu.