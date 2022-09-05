BM, Somali için kıtlık uyarısında bulundu



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "Kıtlık kapıda" dedi.



Griffiths, sonbaharda güney-orta Somali bölgelerinde kıtlık olacağına dair somut belirtiler olduğunu açıkladı.



Afrika Boynuzu, son 40 yılın en kötü kuraklığına tanık oluyor.



Griffiths, mevcut durumun 2010 ve 2011 yılındaki kıtlığa benzer olduğunu söyledi. BM yekilisi, "Ancak yağış azlığı ve onlarca yıllık çatışmalar nedeniyle şimdi durum daha kötü" dedi.

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