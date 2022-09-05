BM, Somali için kıtlık uyarısında bulundu
Birleşmiş Milletler (BM), kuraklığın artması ve küresel gıda fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi nedeniyle Ekim-Aralık aylarında Somali'nin bazı bölgelerinde şiddetli kıtlık uyarısında bulundu.
Afrika 05.09.2022, 13:52
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "Kıtlık kapıda" dedi.
Griffiths, sonbaharda güney-orta Somali bölgelerinde kıtlık olacağına dair somut belirtiler olduğunu açıkladı.
Afrika Boynuzu, son 40 yılın en kötü kuraklığına tanık oluyor.
Griffiths, mevcut durumun 2010 ve 2011 yılındaki kıtlığa benzer olduğunu söyledi. BM yekilisi, "Ancak yağış azlığı ve onlarca yıllık çatışmalar nedeniyle şimdi durum daha kötü" dedi.
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