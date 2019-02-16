Boko Haram'dan sabah namazında saldırı, 11 ölü

Maiduguri'deki bir caminin yakınında Boko Haram tarafından yapılan saldırıda 11 kişi öldürüldü.

İsyancılar, cumartesi sabah namazı esnasında Maiduguri'deki bir yerleşim yerinde bulunan camiye saldırdı. Saldırganlar, Saat 05: 30'da Maiduguri'nin arkasındaki Kuşhari köyünde bir camiye saldırı düzenledi.

Borno Eyaleti, Maiduguri'de sabahın erken saatlerinde camide gerçekleştirilen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybederken görgü tanıkları, bazı kişilerin yaralandığını ve bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Yapılan bombalı saldırılarda civarda bulunan hayvanlarda telef oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 17:27