Boko Haram için gönderilen uçak kayboldu

Nijerya Hava Kuvvetler Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gabkwet, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram'a karşı devam eden operasyon için gönderilen askeri uçağın Borno eyaletinde kaybolduğunu belirtti.

Gabkwet, "Uçak ile 31 Mart akşamı (yerel) saat 17.08'de bağlantı kesildi." dedi.

Uçağın nerede bulunduğuna veya temas kaybının muhtemel nedenine ilişkin ayrıntıların hala net olmadığına işaret eden Gabkwet, olay netleştiğinde bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Olayın ardından Nijerya Hava Kuvvetler Komutanı Orgeneral Oladayo Amao, bölgeyi ziyaret etti.

Amao, uçağın arama çalışmalarının sürdüğünü aktararak, kuzeydoğu bölgelerine barışın geri döndürülmesini sağlamada kararlı olduklarını ifade etti.

Nijerya'da 21 Şubat'ta askerleri taşıyan uçağın başkent Abuja'da düşmesi sonucunda 7 asker yaşamını yitirmişti.

Ülkede Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.