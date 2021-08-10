Boko Haram'ın bombacısı ailesiyle birlikte teslim oldu

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Hadin Kai Operasyonu Komutanı Tuğgeneral Abdulwahab Eyitayo, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde ordunun Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Eyitayo, operasyonda terör örgütünün bomba imalatçısı olarak bilinen Musa Adamu ve ailesinin teslim olduğunu kaydetti.

Borno eyaletinde son bir ayda açlık nedeniyle 1081 Boko Haram üyesi teslim oldu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA