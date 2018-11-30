Boko Haram karşıtı zirveden destek çağrısı

Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen bölgesel zirvede bir araya gelen Çad Gölü Havzası ülkelerinin liderleri, Boko Haram'a karşı mücadelede uluslararası destek talebinde bulundu.

Afrika basınındaki haberlere göre, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Kamerun Başbakanı Philemon Yang, zirvede terör örgütü Boko Haram'ın son zamanlarda bölgedeki saldırılarını artırması konusunu ele aldı.

Basına kapalı zirvede Çad, Kamerun, Nijer, Benin ve Nijerya tarafından oluşturulan Ortak Görev Gücü'nün kapasitesinin artırılması konusunu da görüşen liderler, uluslararası toplumdan Boko Haram'a karşı mücadeledeki desteğini artırmasını istedi.

Liderler, Boko Haram'a karşı mücadelede taktik değiştirme konusunda mutabık kaldı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, yaptığı açıklamada, bölgede son zamanlarda güvenlik konusunda bazı sorunlar yaşandığının farkında olduklarını belirterek, özellikle askeri üslere yönelik saldırılar ve kaçırma olaylarının arttığını söyledi.

Boko Haram'ın bölgede kendisine karşı ortak faaliyetleri zayıflatmayı amaçladığını kaydeden Buhari, "Moralimizi bozmamalıyız. Örgütün stratejisini yenileyerek bölgeyi mayınlaması ve insansız hava araçları da kullanması saldırıların artmasındaki önemli etkenler. Çad Gölü Havzası'nda istikrar ve barışı sağlamada kararlıyız." ifadelerini kullandı.

AA