Boko Haram sabah namazında camiye saldırdı: 11 ölü

Borno eyaleti polis komiseri Damian Chukwu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt üyesi iki intihar bombacısı ve bir silahlı militan tarafından düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü örgüt üyesi." diye konuştu.

Chukwu, Gwozari/Kushari bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bombalı saldırının ülkede ertelenen başkanlık seçimlerine saatler kala düzenlenmesi dikkati çekti.

Örgüt, 4 gün önce Borno Valisi Kashim Shettima'nın konvoyuna saldırı düzenlemiş ve en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA