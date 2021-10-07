Boko Haram sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü Boko Haram'ın Kamerun'un Nijerya sınırındaki Mayo Moskota kasabasında gerçekleştirdiği saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Afrika 07.10.2021, 11:07
Ulusal basındaki haberlere göre, Mayo Moskota kasabasına bağlı Assigachia köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil ağır yaralandı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin ise göç etmesine neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
AA
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü