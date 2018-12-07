 Boko Haram tehdidi insani yardımları durdurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Beslenme Danışmanı Dr. Davis Bamidele Omotola, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki insani yardımların örgütün saldırıları nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Bölgede çok sayıda insanı yardım çalışanının örgüt tarafından öldürüldüğünü ve kaçırıldığını vurgulayan Omotola, "İnsanlar bir sonraki saldırıda kendisinin öleceği endişesini taşırken, bölgede gıda güvensizliği hakkında konuşamayız." dedi.

Omotola, yetersiz beslenme krizine çözüm bulmak için mümkün olduğunca saldırıların durdurulması gerektiğini ifade ederek hükümete bu krize acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.