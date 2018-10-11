Boko Haram’a karşı operasyon

Nijerya ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleştirilen operasyonda 76 Boko Haram milisinin öldürüldüğü belirtildi.

Operasyon Borno eyaletinin Metele şehrinde Nijerya askerlerine saldırılması üzerinde başlatıldı.

Başlatılan karşı operasyonda 76 Boko Haram mensubunun öldürüldüğü çok sayıda milisin de çatışmadan kaçtığı ifade edildi.

Nijerya ordusundan yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede Boko Haram ile Nijerya ordusu sürekli olarak çatışıyor. İki taraf arasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda sivilin zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 17:35