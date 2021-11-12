Bombaya çekiçle vuran hurdacı öldü

Uganda polisince yapılan açıklamada, Nakaseke bölgesinde Kapeela ticaret merkezindeki patlamada 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Bombanın nereden bulunduğu bilinmiyor

Patlamanın Alfred Mandela isimli hurdacının bulduğu bir yığın hurda metali çekiçle düzeltirken yaşandığı kaydedilen açıklamada, bombanın nereden bulunduğunun ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Patlamaya uzaktan şahit olan Haruna Mbidde, hayatını kaybeden hurdacının elinde tuttuğu şeyin eski bir roket güdümlü el bombasına benzediğini ifade etti.

Ülkede son bir ayda 5 patlama yaşanırken, bunlardan bazılarının mevcut hükümeti iktidara getiren 1980'lerdeki iç savaştan kalma patlayıcılar yüzünden olduğu tahmin ediliyor.