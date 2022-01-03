Botsvana Devlet Başkanı Masisi'ye koronavirüs bulaştı

Hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını belirtti.

Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.