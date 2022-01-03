Botsvana Devlet Başkanı Masisi'ye koronavirüs bulaştı
Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı aktarıldı.
Afrika 03.01.2022, 16:48 03.01.2022, 16:52
Hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını belirtti.
Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.
13
açık
Günün Anketi Tümü