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Botsvana Devlet Başkanı Masisi'ye koronavirüs bulaştı

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı aktarıldı.

Afrika 03.01.2022, 16:48 03.01.2022, 16:52
Botsvana Devlet Başkanı Masisi'ye koronavirüs bulaştı

Hükümet Sözcüsü John-Thomas Dipowe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Masisi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Dipowe, herhangi bir semptom göstermeyen Masisi'nin doktorlar tarafından müşahede altına alındığını belirtti.

Masisi, tecrit döneminde tüm yetki ve sorumluluklarını Başkan Yardımcısı Slumber Tsogwane'ye devretti.

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#Mokgweetsi Masisi #koronavirüs
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