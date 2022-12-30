Botsvana'da eski Cumhurbaşkanı Ian Khama için yakalama kararı verildi

Yerel basındaki habere göre, mahkeme 69 yaşındaki Khama'yı kara para aklama ve yasa dışı silah bulundurma dahil 14 farklı suçtan yargılıyor. Khama'nın sadece yasa dışı silah bulundurma suçlaması nedeniyle gözaltına alınması talimatı verildi.

Botsvana'da 2008-2018 yıllarında devlet başkanlığı yapan Khama'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu tahmin ediliyor.