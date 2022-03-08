Bu şehirde sadece mototaksi kullanılıyor

Kamerun'un Foumban kentinde yeterince asfalt yolun olmaması sebebiyle şehir içi ulaşım hızlı ve ekonomik mototaksilerle sağlanıyor.

Foumban kenti, Afrika kıtasının kadim, kendine özgü örf ve adetleriyle önemli yere sahip Bamun Krallığı ve topluluğuna da ev sahipliği yapıyor.

Kent halkı günlük işlerinde zaman kaybını ortadan kaldırmak için "iki tekerlek" denilen mototaksileri kullanıyor.

Şehrin her noktasına, en ücra köşelerine kadar kolaylıkla ulaşabilen ve ekonomik olan mototaksilere günün her saati rastlamak mümkün.

Mesafenin yanı sıra binen kişi sayısının da ücreti belirlediği mototaksiler, kentin zorlu yollarında müşterilere evlerinin kapısına kadar bırakma kolaylığı sağlıyor.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insana hitap eden mototaksiler şehre gelen ziyaretçilere de şehir turu imkanı veriyor.

Mototaksiler, ülkede yaklaşık 6 ay süren tropikal yağış mevsiminde müşterilerin yağıştan korunması için eklenen geniş tavanlı şemsiyeler ve yağmurluklarla taksi eksikliğini hissettirmiyor.

6 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor

Foumbanlı mototaksi şoförü Mousa, AA muhabirine, "Müşterilerimizi çok uygun fiyata istedikleri noktaya kadar hızlıca götürüyoruz." dedi.

Günün her saati şehirde mototaksilerin bulunduğunu belirten Mousa, bu araçlarla yolcunun yanı sıra malzeme de taşıdıklarını anlattı.

Zaman zaman 6 kişiye kadar yolcu aldığını dile getiren Mousa, aylık yaklaşık 60 dolar kazandığını sözlerine ekledi.

Bir diğer mototaksi şoförü İbrahim de kısa mesafeler için 50 frank (1 lira) uzun mesafeler için 200 frank (4 lira) aldıklarını aktardı.

Her üç ay için 3 bin Frank (70 lira) belediyeye vergi ödediklerini söyleyen iki çocuk babası İbrahim, mototaksi şoförlüğü yaparak ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini sözlerine ekledi.