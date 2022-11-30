Buden ve Dibeybe, daha güçlü iş birliğini ele aldı

Tunus Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Buden ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe’nin başkent Tunus’ta yer alan Kasta Hükümet Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Buden, Libya ile ilişkileri geliştirmek için bu görüşmenin önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, “Bölgesel ve uluslararası bağlamda Tunus ile Libya arasındaki dayanışma ve iş birliğini daha ileriye taşıma imkanlarını konuşma fırsatı bulduk.” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Libya’da çözümden yana olduğunun altını çizen Buden, “Tunus, Libya’da taraflar arasındaki diyaloğun doğru ilerlemesi ve Libya’nın birliği ile ulusal egemenliğini koruyacak her türlü uzlaşıya destek verme çabasından kaçınmayacaktır.” dedi.

Libya’da yaşanan krizin çözümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Dibeybe ise, ülkesinde yaşanan herhangi bir tehlike veya istikrarsızlığın Tunus’u doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, “Ortak amacımız iki halk için özgür, insana yakışır bir yaşam ve gelecek nesillere müreffeh bir gelecek inşa etmenin yolunu açmak.” olduğunu söyledi.

Dibeybe, iki ülke arasında özellikle güvenlik alanında koordinasyonu sağlamak, bilgi alışverişinde bulunma ve terör örgütlerine karşı mücadele için uzmanlardan oluşan ortak çalışma ekiplerinin kurulması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Kays Said’in daveti üzerine Tunus’a resmi ziyarette bulunan Dibeybe’nin ikili temaslarının ardından yarın ülkesine dönmesi bekleniyor.