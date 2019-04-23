Buhari, Asgari Ücret Yasası'nı imzaladı

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari 19 nisan tarihinde, en düşük maaşla çalışanlar için aylık olarak en düşük N30, 000 asgari ücret verme kararı aldıklarını açıkladı.

Buhari, daha önceden 1 Mayıs 2019 olarak bildirilen uygulama tarihi yerine, 18 Nisan itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi.

Muhammadu Buhari'nin Kıdemli Özel Asistanı.Ita Enang, Devlet Dairesi Abuja Devlet Başkanlığı muhabirine yaptığı açıklamada, yasanın kamu ve özel sektördeki tüm örgütleri kapsadığını söyledi

Enang, "Asgari Ücret Değişikliği Yasası" etiketli yeni yasanın 18 Nisan 2019 tarihinden itibaren cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı gün tam olarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. "Beni Nijeryalı işçilerin gülümsediğini görebiliyorum " dedi.

Nijerya İşçi Kongresine (NLC) bağlı sendikalar 2018 yılı sonlarında, işçilerin eyleme geçmelerine engel olan mahkeme kararına rağmen süresiz greve gittiklerini açıklamıştı.

Nijerya’da işçi sendikaları, 5 yıldır 18 bin Naira (302 Türk lirası) olarak ödenen asgari ücretin artırılmasını istiyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net