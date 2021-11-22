Burhan'dan Afrika Birliği'ne çağrı

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AfB dönem başkanlığını yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, Cumhurbaşkanlığındaki ofisinde Burhan tarafından kabul edildi. Burhan, görüşmede, Sudan'ın AfB ailesine geri dönmesinin ve 25 Ekim'de devrimi doğru yola koyan son adımlar hakkındaki yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasının önemini vurguladı.

Başkan Burhan, Sudan'daki geçiş sürecini ve demokratik geçişi başarılı kılmak için ülkenin içinde olduğu barış sürecini tamamlamak için bölgesel ve uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

Lutundula ise ülkede imza atılan siyasi anlaşmanın, demokratik geçiş yolunu etkileyen basit kusurunun ardından Sudan halkı için tarihi bir dönüşüm olduğunu belirtti. Siyasi anlaşmanın ülkenin geçirdiği krize bir çözüm getirdiğini dile getiren Lutundula, AfB'nin himayesindeki geçiş süreci için doğru rotayı belirlediğini söyledi.

Bu arada, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki, Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmayı "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

- Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti. Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.