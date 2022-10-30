Burhan'ı uyaran Beşir'in destekçileri UNITAMS Başkanı’nı sınır dışı etmesini istediler

Sudan’ın devrik Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in ve İslamcı partisinin binlerce destekçisi ve takipçisi, Birleşmiş Milletler Sudan Entegre Geçiş Yardımı Misyonu (UNITAMS) karargahı önünde toplanarak UNITAMS’ın ve Başkanı Volker Perthes’in sınır dışı edilmesini talep ettiler. Ayrıca Egemenlik Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı, muhalefet koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile üzerinde anlaşmaya vardıkları anayasa taslağına göre yapılması planlanan uzlaşı anlaşmasına karşı uyardılar. Öte yandan İnsan hakları örgütleri, uluslararası yetkililerin tehdit edilmesine karşı uyararak bunu uluslararası insancıl hukukun ihlali olarak değerlendirdiler. İnsan hakları örgütleri, eylemcilerin sorumlu tutulmasını ve tamamına eşit şekilde muamele edilmesini talep ettiler.



Kapsamlı İslami Akım’a ve Sudan'daki tarikat şeyhlerinden Et-Tayyibu’l-Ced’in başlattığı Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı girişimine bağlı yaklaşık dört bin Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Muslimin) destekçisi, UNITAMS’ın başkent Hartum'daki el-Menşiye bölgesinde bulunan karargahının önüne bir platform kurdu. Platformdan kalabalığa seslenerek UNITAMS’ın ve Başkanı Volker Perthes’in sınır dışı edilmesi çağrısında bulundular. Eylemciler, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Uluslararası Dörtlü Arabuluculuğa atıfla ‘dış müdahaleye hayır’ diyen pankartlar taşıdılar.



Eylemciler, Ömer el-Beşir’in iktidarı boyunca destekçilerinin sık sık tekrarladıkları ‘Ya din eski izzetine kavuşsun ya da tüm kanlar dökülsün’ ve ‘Ey Yahudi Hayber'i hatırla Muhammed'in ordusu geri dönecek’ ve Müslüman Kardeşler’in diğer ünlü sloganlarını attılar. Baro tarafından hazırlanan ve çeşitli siyasi güçlerin üzerinde mutabakata vardığı anayasa taslağını da Sudanlılara dayatılan ithal bir anayasa olarak değerlendirdiler. Kalabalığa seslenen konuşmacılar, UNITAMS Başkanı Perthes’i tehdit edip fotoğraflarını yakarak ülkeyi terk etmesini istedi. Konuşmacılardan biri Egemenlik Konsey Başkanı Orgeneral Burhan'a gönderdiği mesajda muhalefet koalisyonuyla ikili bir anlaşma imzalamaması konusunda uyardı ve eski Devlet Başkanı Beşir iktidarının 11 Nisan 2019 tarihinde düşürülmesinden saatler sonra istifa eden selefi Korgeneral Avad bin Avf gibi Burhan’ın da istifa etmesini istedi.



Diğer konuşmacılarsa, protesto gösterilerinin, feshedilen Ulusal Kongre Partisi de dahil olmak üzere herkesi kapsayan bir ulusal uzlaşı oluşturmayı amaçladığını söylediler. “Sudan, yabancıların alışveriş yapabilecekleri bir pazar değil” diyerek ulusal uzlaşı olmadan ‘ikili çözüm’ konusunda uyardılar. Sudan'ın stratejik düşmanları olarak nitelendirdikleri ülkelerle ilişkileri kesme çağrısında bulundular ve ardından ‘Sudan özgür bir ülke’ sloganı yükseldi.



Öte yandan UNITAMS karargâhı önünde protesto gösterisi düzenlenen bölgeye giden yolun girişine güvenlik güçleri konuşlandırıldı.



Yolun her iki tarafını da kapatan güvenlik güçleri, daha önce düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 119 protestocunun öldürüldüğü ve bazıları ağır olmak üzere binlerce kişinin yaralandığı büyük şiddet olaylarının aksine muhalif göstericilere karşı hiçbir itirazda bulunmadan otobüslerle gelen protestocuların alana girmesine izin verdiler. Güvenlik güçleri ayrıca protesto gösterilerinin yapılacak bölgeye giden köprüleri ve yolları kapattı, internet ağını kesti. Konuşmacılar, ‘Kapsamlı İslami Akım’ olarak adlandırdıkları grubun ve Hartum sakinlerinin, ÖDBG ile ordu arasında herhangi bir anlaşmanın ilan edilmesi halinde Hartum'u tamamen kapatmaya hazır olduklarını duyurdular.



Kapsamlı İslami Akım, Ulusal Kongre rejiminin destekçilerinden, Müslüman Kardeşler'den, radikal gruplardan ve bazı Sufi cemaatlerden oluşuyor. Sufi tarikat şeyhi Et-Tayyib el-Ced önderliğinde Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı girişimi bayrağı altında faaliyet gösteriyor. Sudan’da 25 Ekim 2021 tarihinden bu yana sivil geçiş sürecine geri dönülmesini talep eden yüz binlerce protestocu neredeyse her gün protesto gösterisi düzenliyor. Bu da askeri yönetimin sivil geçiş hükümetinin devrilmesinden sonra verdiği taahhütleri yerine getirmesini engelliyor. Orgeneral Burhan, geçtiğimiz Temmuz ayında ordunun siyasi süreçten çekildiğini duyurmuş ve sivilleri, sivil bir hükümet kurmak üzere anlaşmaya çağırdı. Ancak muhalefet kanadı ve sivil hareket, bunu iktidarda kalmayı amaçlayan bir ‘manevra’ olarak değerlendirdiler.



İslamcı hareketin destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterileri, ÖDBG ile ordu arasında, bir devlet başkanı ve sivil bakanlardan oluşan sivil bir hükümetin kurulmasının önünü açacak bir anlaşmaya varılacağının duyurulmasından sonra başladı. Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan ve Yardımcısı Korgeneral Muhammed Hamdan Daklu (Hamideti) başbakan başkanlığındaki bir Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne gitme kararı alırken İslamcı akım, bunu ordu tarafından bekalarına ve ayrıcalıklarına yönelik tehdit oluşturan bir geri çekilme olarak görüyorlar.



Diğer yandan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ‘yetkili makamlar tarafından 29 Ekim gösterilerini güvence altına almak için alınan önlemleri’ memnuniyetle karşıladı. Komisyon, istisnasız ve ayrımcılığa uğramadan herkese barışçıl gösteri düzenleme hakkının verilmesini istedi. Komisyon dün, Şarku’l Avsat’ın bir kopyasına ulaştığı açıklamasında, “Bu önlemler arasında Hartum’da trafik akışının, internete erişimin ve bilgi edinme özgürlüğünün sağlanması yer alıyor” denildi.



Sudanlı yetkililerin ‘istisnasız ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan herkese barışçıl toplanma hakkı tanıması’ çağrısında bulunulan açıklamada, ‘nefret söyleminde ısrar edilmesi’ kınandı. Uluslararası insancıl hukuka göre bunun bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, “Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası kamuoyuna mal olmuş kişilerin General Gordon'un (Gordon Paşa) akıbetine uğrayacakları tehdidi de dahil olmak üzere, gösterilerdeki nefret söyleminin sürdüğünü büyük bir endişeyle izliyor” ifadeleri yer aldı. Protestocuların UNITAMS Başkanı Volker Perthes’e yönelik tehdidinin ‘uluslararası insan hakları hukuku ve ulusal hukuk uyarınca bir suç’ olarak nitelendirildiği açıklamada, hükümete ‘bu tür söylemlerin durması için gerekli önlemleri alması ve faillerden hesap sorulması’ çağrısı yapıldı.