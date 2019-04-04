Burkina Faso'a Şeyh Werem'in öldürülmesinin ardından misilleme

Burkina Faso'nun mali sınırına yakın bölgesinde pazar günü dini lider ve ailesinden iki kişinin öldürülmesi sonrası meydana gelen çatışmada 30 sivil 32 de silahlı milis hayatını kaybetti.

Burkina Faso Toprak Yönetimi ve Sosyal Uyuşma Bakanı Simeon Sawadogo, Mali sınırına yakın Hamkan'a bağlı Arbinda beldesinde kabileler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Sawadogo televizyonda yaptığı açıklamada, Kouroumba, Peuls, Mossis vb. Arasında misilleme nedeniyle 30 kişi öldü. ”Cihadistler “ insanları kovalayıp öldürdü ”dedi.

Bakan, Pazar gecesi silahlı bireylerin Arbinda'dan yedi kilometre (dört mil) uzakta Hamkan köyüne baskın düzenlediğini ve köyün dini liderini, en büyük oğlunu ve yeğenini öldürdüklerini söyledi.

“Şeyh Werem'in öldürülmesinin ardından, her iki tarafta da misilleme ile sonuçlanan Arbinda'daki topluluklar arasında çatışmalar yaşandı” diyen Sawadogo'ya göre, çevre köylerden insanların Arbinda'ya kadar şiddet için gittiklerini söyledi.

“Güvenlik durumu kimsenin güvende olmayacağı şekilde” dedi ve bölgede ilave güvenlik önlemlerinin alınmasında ısrar etti.

Fulani ve diğer kabileler arasında çıkan çatışmalarda 30 sivil ile 32 teröristin öldüğünü aktaran Sawadogo, 9 kişinin de kaçırıldığını kaydetti.

Mali'de de iki hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi ölmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net