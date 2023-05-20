Burkina Faso'da 7 yıldır rehine olan doktor bırakıldı

El Kaide'nin Burkina Faso'da alıkonulan Avustralyalı doktor Ken Elliott'ı serbest bıraktığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde 7 yıldır silahlı grupların elinde tutulan Avustralyalı doktor Ken Elliott, serbest bırakılarak ülkesine döndü.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, 88 yaşındaki Avustralyalı doktor Elliott'un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Burkina Faso'nun kuzeyinde silahlı gruplarca kaçırılan ve 7 yıldır tutsak edilen Avustralyalı doktor Elliott'un ailesine ve çocuklarına kavuştuğunu belirten Wong, "Tutsak edilen Elliott'un 7 yıl sonra ülkesine ve ailesine kavuşmasından dolayı memnunum" dedi.

Elliott için ne kadar fidye ödendiği bilinmiyor. Bölgede kaçırılan Batılı ülkelerin vatandaşlarının fidye karşılığında serbest bırakıldığı bilinse de Batılı ülkeler fidye ödediklerini genellikle reddediyor.

Burkina Faso'da yaklaşık 40 yıldır sağlık merkezi işleten Elliott 15 Ocak 2016'da El Kaide tarafından kaçırılmıştı. Elliott'un eşi de kendisiyle birlikte alıkonulsa da kısa bir süre sonra El Kaide tarafından serbest bırakılmıştı.