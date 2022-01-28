Burkina Faso'da cunta lideri Damiba ilk kez konuştu

Damiba, darbe sonrası ilk kez devlet televizyonu RTB'de açıklamalarda bulundu.

Toplumun tüm unsurlarını, hedeflenen toparlanmayı sağlayacak bir yol haritası üzerinde birleştirmeyi istediklerini kaydeden Damiba, koşullar sağlandığında halkın belirleyeceği süre ışığında anayasal düzene de döneceklerini söyledi.

Damiba, Burkina Faso'nun böyle bir dönemde dostlarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Burkina Faso'nun dostlarının desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Uluslararası topluma, bu krizden çıkma konusunda bize destek olması çağrısında bulunuyorum. Elbette bu normal düzeni kesintiye uğratan sürece ilişkin şüpheleri anlıyorum ve Burkina Faso'nun özellikle insan hakları konusunda uluslararası taahhütlere uyacağı konusunda garanti vermek istiyorum."

Damiba'nın açıklamaları, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun 28 Ocak'ta çevirim içi düzenleyeceği olağanüstü zirve öncesi geldi.

Burkina Faso'daki darbenin ana gündem maddesi olduğu zirvede bu ülkenin üyeliğinin askıya alınması bekleniyor.

- Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christiane Kabore daha sonra istifa etmişti.