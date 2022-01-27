Burkina Faso'da darbenin arkasındaki isim Paul-Henri Damiba

Burkina Faso'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen askeri darbenin faili olan cuntanın lideri, Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba.

41 yaşındaki subay, geçmişte Fransa'da aldığı eğitimle bilinen bir isim.

Paul-Henri Sandaogo Damiba kimdir?

1981 yılında Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da (Vagadugu) dünyaya gelen Damiba, ilk eğitimini bölgede aldıktan sonra askeri alanda eğitim görmek üzere Fransa'ya gitti.

Burada bir Fransız askeri akademisi olan "École militaire"den (Askeri okul) mezun oldu. Mezuniyetinin ardından askeri ve akademik eğitimine devam eden Damiba, "Conservatoire national des arts et métiers" isimli yüksek öğrenim kurumunda kriminoloji alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca çeşitli teknik ve askeri eğitimlere katıldı.

Fransa'dan ülkesine döndükten sonra ordu içerisindeki görevlere devam etti, eski Devlet Başkanı Blaise Compaore'nin Muhafız Alayı'nda görev yapmaya başladı. Damiba'nın 2011 yılına kadar bünyesinde kaldığı muhafız alayı, 2014 yılındaki darbenin ardından feshedilecek, bu karar bazı subaylarda rahatsızlığa yol açacaktı.

2011'de muhafız alayından ayrılmasından sonra Damiba çeşitli bölgelerde bazı alaylara komutanlık yaptı. 2015 yılında bazı subaylarla beraber, geçiş hükümetini geçici olarak işlevsiz kılan bir darbe içerisinde yer aldı. Daha sonra, 2019 yılında yapılan yargılamalarda bu darbeyi planlayan kişiler aleyhine şahitlik yapacaktı.

2015 yılında gerilim tırmanmasıyla ülkeyi terk etti. Bu yıllarda Fransa'da askeri çalışmalarına devam ettiği tahmin edilmekle beraber, kendisinin nerede olduğu tam olarak bilinmemektedir. Birkaç yılın ardından ülkesine geri dönen ve mahkemede darbe planlayıcıları aleyhinde şahitlik yapan Damiba, ordu içerisinde yeniden üst düzey görevlere getirildi. Özellikle ülkedeki cihat yanlısı grupların etkinliğini kırmak için oluşturulan birimlere liderlik etti ve 2021 yılında "Batı Afrika'daki cihat yanlısı gruplara karşı yapılabilecekler" üzerine bir kitap yazdı.

Aralık 2021'de Damiba, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından, başkent Vagadugu'nun güvenliğini çıkabilecek isyanlara karşı korumakla görevlendirildi. Aynı zamanda Üçüncü Askeri Bölge'nin komutanlığına getirildi. Bu hamle, Kabore'nin ordu içerisinden destek arayışında olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Damiba liderliğindeki subaylar, "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" ismiyle oluşturulan cuntanın 23-24 Ocak 2022 tarihindeki darbesinde yer aldı.

Damiba halihazırda cunta lideri olarak Burkina Faso'nun fiili lideri pozisyonunda bulunuyor.

Kaynak: Mepa News