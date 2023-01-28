Burkina Faso'da 'defol Fransa' sloganları

Başkent Vagadugu'da sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen eylemde, askeri hükümete destek mesajları verilirken Fransız askerlerinin de ülkeden bir an evvel ayrılmaları istendi.

Millet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Burkina Faso bayraklarının yanı sıra Rusya bayrakları salladı.

Göstericiler, "Yaşasın geçiş hükümeti, yaşasın Yüzbaşı Traore", "Fransa defol" ve "Fransa'nın suç ortaklarını yakalayın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericilerden Etienne Ilboudo, geçiş hükümetine destek için geldiğini belirterek, hükümet yetkililerden dış müdahalelere boyun eğmemelerini istediklerini söyledi.

Kuzeyde yer alan Ouahigouya kentinde düzenlenen gösteriye katılan Yacouba Ouedraogo da yüzlerce kişinin hem hükümete destek hem de Fransa'nın ülkeden ayrılması için toplandığını ifade etti.

Fransa karşıtı protestolar en son 20 Ocak'ta Vagadugu'da düzenlenmişti.

Fransa karşıtlığı, 30 Eylül 2022'deki askeri darbeyle hız kazanmış ve o tarihten itibaren aralıklarla gösteriler düzenlenmişti.

Göstericiler, hem Vagadugu'da konuşlu Fransız Sabre Operasyonu'nun sonlandırılmasını hem de Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi Luc Hallade'ın ülkeden ayrılmasını talep ediyordu.

Askeri hükümet, 23 Ocak'ta Fransa ile askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini açıklamış, Fransız askerlerine ülkeden ayrılmaları için 1 ay süre tanımıştı.

Fransa da Sabre Operasyonu'na ait unsurların Burkina Faso'dan ayrılacağını belirterek, Vagadugu Büyükelçisi Hallade'ı mevcut durumu istişare amacıyla geri çağırmıştı.

Sahel'deki süvari kılıcı: Sabre Operasyonu

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da konuşlu Sabre Operasyonu, Fransa Özel Harekat Komutanlığına bağlı 400 askerden oluşuyor.

Adını Fransızcada "süvari kılıcı" anlamına gelen Sabre kelimesinden alan operasyon, Fransız toprakları dışındaki en uzun süreli ve en önemli özel harekat operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Moritanya'daki Fransa Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı ve bir dizi rehin alma olayının akabinde 2009'da başlatılan operasyon, önce Moritanya'da, ardından Nijer'de sahaya indi.

Operasyon 2010'da Vagadugu'daki Kamboinsin askeri üssüne kalıcı şekilde konuşlandırıldı.

Deniz, hava ve kara kuvvetlerinden özel harekat askerlerinin oluşturduğu operasyonun ana hedefinin Sahel'deki terörist grupların liderlerini öldürmek olduğu biliniyor.