Burkina Faso'da devrik lider Damiba istifasını verdi

Ulusal basındaki haberlere göre Damiba, 48 saat aradan sonra istifa etmeyi kabul etti.

Damiba istifasını, başkent Başkent Vagadugu'daki askeri hava üssünde askeri yetkililere sundu.

Kısa sürede resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 29 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.