Burkina Faso'da Fransa karşıtı gösteri
Ellerinde Burkina Faso ve Rusya bayrakları taşıyan göstericiler, Fransa karşıtı slogan atarak Fransız büyükelçiliğine yürüdü.
Burkina Faso'da Fransız askerlerin ülkeden ayrılması için eylem yapıldı.
Başkent Vagadugu'da toplanan çok sayıda kişi, Fransa'nın Burkina Faso'daki askeri varlığını sonlandırmasını talep etti.
Ellerinde Burkina Faso ve Rusya bayrakları taşıyan göstericiler, Fransa karşıtı slogan atarak Fransız büyükelçiliğine yürüdü.
Göstericilerden bazıları büyükelçilik binasına taş atarken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Burkina Faso'da 30 Eylül'de yaşanan askeri darbenin ardından devrik lider Paul-Henri Damiba'nın Fransız büyükelçiliğine sığındığı iddiaları sokakları karıştırmıştı.
İddiaların ardından Fransız büyükelçiliği etrafında toplanan göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak binaya girmeye çalışmıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe vermişti.