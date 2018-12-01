Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı

Burkina Faso'nun doğusunda yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılmasıyla dördünün polis memuru olduğu belirtilen beş kişinin öldüğü açıklandı.

Güvenlik güçlerinin maden işçilerini korudukları bildirildi.

Saldırının Boungou ile ülkenin doğu bölgesindeki ana şehirlerden biri olan Fada N'Gourma arasında bulunan yerde gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırının radikal gruplar tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ağustos ayından bu yana gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 40 güvenlik görevlisi öldürüldü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 20:30