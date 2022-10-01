Burkina Faso'da ordu yönetime bir kez daha el koydu
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu yönetime bir kez daha müdahale etti. 24 Ocak'ta yönetime el koyan Devlet Başkanı Yarbay Paul Henry Damiba, ordu tarafından görevinden alındı.
Afrika 01.10.2022, 00:43 01.10.2022, 00:43
Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, askeri kamp çevresi ve yerleşim bölgelerinde duyulan silah seslerinin ardından, askerler ana yolları trafiğe kapattı.
Cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında da büyük bir patlama meydana geldi.
Devlet televizyonunda bildiri okuyan ordu mensupları Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Damiba'nın görevden alındığını açıkladı.
Damiba'nın yerine Yüzbaşı İbrahim Traore geçti
Ülke sınırlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.
24
açık
Günün Anketi Tümü