banner39

Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 8 korucu öldü

Burkina Faso'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda en az 8 korucunun hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afrika 15.04.2021, 11:09
Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 8 korucu öldü

Güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeyinde yer alan Boulogne Siguidi bölgesinde silahlı kişilerin korucuları hedef alan saldırısında en az 8 korucunun öldüğünü, 3'ünün kayıp olduğunu ifade etti.

Yetkililer, aynı bölgede asker konvoyunu hedef alan silahlı kişiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını, saldırganlardan en az 6'sının öldürüldüğünü belirtti.

Burkina Faso'nun Sahel bölgesi yetkilileri, terörle mücadele kapsamında Sahel'de uygulanan sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren 45 gün uzatıldığını açıkladı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edildi.

Kaynak: AA

banner53
#Burkina Faso
Yorumlar (0)
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak