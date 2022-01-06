Burkina Faso'da terör saldırıları: 3 bin 280 okul kapatıldı

Burkina Faso Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Alkassoum Maiga, terör saldırıları nedeniyle 3 bin 280 okulun kapandığı bilgisini paylaştı.

Okulların kapatılması nedeniyle 511 bin 221 öğrencinin eğitim hayatından mahrum kaldığının altını çizen Maiga, aynı nedenle 14 bin 901 öğretmenin de işsiz kaldığına işaret etti.

Burkina Faso, 2015'ten beri terör saldırılarının hedefi olurken okullara ilk saldırı 2017'de gerçekleşti.