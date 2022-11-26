Burkina Faso'da terör saldırısı: 4 ölü

Silahlı Kuvvetlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, görevden dönen askerleri taşıyan aracın, Centre-Nord bölgesindeki Bourzanga-Kongoussi mevkisinden geçişi sırasında yola tuzaklanmış mayın patladı.

Olayda 4 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.