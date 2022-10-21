Burkina Faso'da Yüzbaşı İbrahim Traore yemin etti

Anayasa Konseyi Sekreterliğinden, geçiş dönemi devlet başkanı olarak göreve başlayan Traore'nin, Anayasa Konseyi üyeleri önünde yaptığı yemin ve konuşma metni paylaşıldı.

Traore, konuşmasında, "Burkina Faso halkının huzurunda, anayasa ve geçiş sözleşmesi yasalarına saygı duyacağıma, uygulayacağıma ve savunacağıma, namusum üzerine yemin ederim." ifadelerini kullandı.

Burkina Faso'nun tüm ortaklarına ve dostlarına taahhütlerini yerine getireceğine dair güvence veren Traore, "Burkina Faso halkına bağlı olacağım. Son nefesime kadar savaşacağım." dedi.

Geçiş sözleşmesi yasalarına göre, Traore, temmuz 2024'te yapılması planlanan seçimlere kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek ve seçimlerde aday olmayacak.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Ülkenin yeni lideri 34 yaşındaki Traore, 36 yaşındaki Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in elinde bulunan "en genç devlet başkanı" unvanını almış oldu.