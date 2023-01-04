Burkina Faso, Fransa Büyükelçisini “istenmeyen kişi” ilan etti

Burkina Faso hükümet sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının 9 Eylül 2019'dan bu yana Fransa'nın Vagadugu Büyükelçisi olan Hallade'den resmi olarak ülkeden ayrılmasını istediğini belirtti.

Burkina Faso, geçtiğimiz sene aralık ayı sonlarında Fransa Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir mektup göndererek Fransa’dan Vagadugu Büyükelçisi Hallade'nin geri çağırılmasını talep etmişti.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz sene 23 Aralık 2022’te Birleşmiş Milletler (BM) Koordinatörü Barbara Manzi'yi herhangi bir sebep göstermeden `istenmeyen kişi` ilan etmiş ve ülkeyi derhal terk etmesi talimatını vermişti.

Burkina Faso’da geçtiğimiz sene 22 Aralık 2022’de 2 Fransa vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etmiş, 4 Aralık 2022'de de Fransız radyosu Radio France Internationale'in (RFI) yayınları askıya alınmıştı.