Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da silah sesleri duyulduğu aktarıldı.
Afrika 23.01.2022, 11:47
Yerel basında çıkan haberlerde, Vagadugu'daki Baba Sy et Sangoule Lamizana askeri kamplarından silah sesleri geldiği kaydedildi.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Vagadugu'daki 2 askeri kışladan silah sesleri geldiği doğrulanırken, darbe girişiminin söz konusu olmadığı bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Alkassoum Maiga imzalı açıklamada, halk sükunete davet edildi.
Ülkede geçen haftalarda çok sayıda asker, darbe girişimi suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
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