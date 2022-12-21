Burkina Faso, terörle mücadelede Rusya ile müttefik olmak istiyor

Burkina Faso’nun terörle mücadelede ortaklarını çeşitlendirerek Rusya ile müttefik olmak istediği belirtildi.

Burkina Faso Geçiş Dönemi Başbakanı Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, yaptığı açıklamada, Burkina Faso’nun ortaklıklarını çeşitlendirme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Rusya’nın büyük bir güç olduğuna işaret eden Tambela, "Rusya'nın isterse bize bu alanda (terörle mücadelede) gerçekten yardımcı olabileceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Tambela, geçen haftaki Rusya ziyaretinde, Rus yetkililerle terörle mücadele konularını ele aldıklarını aktardı.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo Addo, Burkina Faso'nun Rus paralı askeri gücü Wagner grubu ile anlaşma yaptığını ve ödemenin ülkenin güneyindeki bir altın madeninin verilerek yapıldığını iddia etmişti.

Burkina Faso ise iddiaları yalanlayarak, Gana'daki Büyükelçisi Pingrenoma Zagre’yi geri çekmişti.