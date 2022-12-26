Burkina Faso’da otobüsün geçişi sırasında mayın patladı: 10 ölü
Burkina Faso’da bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 10 yolcu yaşamını yitirdi.
Afrika 26.12.2022, 23:43
Doğu Bölgesi Valisi Albay Hubert Yameogo, yaptığı açıklamada, Fada N' Gourma şehrine bağlı Bougui köyü yakınlarında bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola döşenen mayının patladığını belirtti.
Yameogo, patlamada 10 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 5 yolcunun yaralandığını kaydetti.
Bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Yameogo, saldırıyı kimin düzenlediğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.
Yararılar tedavi altına alınırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: AA
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