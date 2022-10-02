Burkina Faso’nun devrik lideri Damiba Togo’ya sığındı

Ulusal basındaki haberlere göre, devrik lider Damiba askeri yetkililere istifasını sunduktan sonra Togo’ya sığındı.

Damiba 48 saatlik baskının ardından, sabah başkent Vagadugu’daki askeri hava üssünde istifasını askeri yetkililere sunmuştu.

Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti

Darbeci askerler, devrik lider Yarbay Damiba’nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürmesinin ardından, dün akşam darbe yanlısı göstericiler Fransa karşıtı sloganlar atarak elçiliğe girmeye çalışmış, elçiliğin dış duvarlarını ateşe vermişti.

Halkın Fransız misyonlarına tepkisi gün boyu devam etti. Halk, Fransız misyonları önündeki nöbetine devam etti.

Traore ilk kez halkın karşına çıktı

Burkina Faso’nun yeni lideri yüzbaşı İbrahim Traore bugün ilk kez halkın karşına çıktı.

Başkent Vagadugu’da askeri aracın üzerinden halkı selamlayan Traore’ye halk sloganlarla destek verdi.

Burkina Faso’nun yeni lideri Traore'den "durum kontrol altında" mesajı

Burkina Faso’da 30 Eylül’den bu yana süren askeri hareketliliğin ardından, darbeyle iktidarı ele geçiren Traore durumun kontrol altında olduğunu duyurmuştu.

Halka desteği ve mücadeleye olan güveni için teşekkür eden Traore, her şeyin yavaş yavaş düzene gireceğinin altını çizerek, halka normal yaşantılarına dönme çağrısı yapmıştı.

Ordu, güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koymuştu

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Traore olduğunu duyurmuştu.

Darbe sonrasında, bir sonraki emre kadar anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı, hükümetin feshedildiği, ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, tüm siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.