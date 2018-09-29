Burundi'deki insan hakları bir yıl daha incelenecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Burundi'deki insan hakları ihlallerini inceleyen soruşturma komisyonunun görev süresini 1 yıl uzattı.

BM Cenevre Ofisinde devam eden konseyin 39. oturumunun son gününde, Burundi'de görev yapan soruşturma komisyonunun araştırmalarını derinleştirmesi ve sonuçlarını konseyin 42. oturumunda, BM 74. Genel Kurulu'nda sunması amacıyla görev süresinin uzatılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Tasarı, 47 üyeli konseyde 23 lehte, 7 aleyhte ve 17 çekimser oyla kabul edildi.

Burundili yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bujumbura yönetimi, komisyonun 5 Eylül'de açıkladığı, ülkede 2016-2018 yıllarında insanlığa karşı suçlar işlendiğine yönelik raporunu reddetmiş ve komisyon üyelerini istenmeyen kişi ilan etmişti.

Raporda, Burundi'de 2016 yılından bu yana iktidar partisinin gençlik kanadı, istihbarat teşkilatı ile polis tarafından insanlığa karşı suçlar, yargısız infazlar, zorla kaybetmeler, keyfi tutuklamalar, işkence ve diğer acımasız, insani olmayan, küçültücü muameleler işlendiği ileri sürülmüştü.

Raporda, bu eylemlerin kurbanlarının genelde hükümet karşıtları olduğu iddia edilmiş, insan hakları ihlalleri ve buna karşı alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekilerek, BM İnsan Hakları Konseyinin komisyonun görev süresini uzatması istenmişti.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2016'da ülkedeki hak ihlallerini incelemek için kurulmuştu.

Burundi hükümeti, müfettişlerle iş birliği yapmayı reddetmiş, Ekim 2017'de de Uluslararası Ceza Mahkemesinden çekildiğini duyurmuştu.

Burundi, 13 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından başlayan siyasi kriz ve şiddet olaylarıyla mücadele ediyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 31 Ağustos tarihli son verilerine göre, şiddet olaylarında binden fazla insan öldü, 400 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA