Burundi’de son iki yılda bin 470 kişinin öldürüldüğü iddia edildi

Burundi insan hakları örgütü “La Ligue Iteka” tarafından hazırlanan raporda, 30 Haziran 2020 ile 31 Ağustos 2022 döneminde en az 1470 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Cinayetlerin eksi Başbakan Bunyoni’nin görevde olduğu dönemde gerçekleştiğinin altı çizilen raporda, cinayetlerin 956'sının kimliği belirsiz kişilerce, 146’sının devlet görevlileri tarafından, 344’ünün ise güvenlik olaylarında işlendiği ileri sürüldü.

Raporda, son iki yılda 1452 kişinin keyfi olarak tutuklandığı,160 kişinin işkence gördüğü, 118 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Ayrıca raporda cinayetlerin 279’unun Bunyoni'nin memleketi Cibitoke şehrinde işlendiğinin altı çizildi.

Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, kendisine yönelik darbe hazırlığı yaptığı iddialarının ardından, 8 Eylül 2022’de Başbakan Bunyoni’yi görevden almıştı.

Bunyani, Uluslararası Ceza Mahkemesinin insanlığa karşı suç işlediği için hakkında soruşturma açılan Burundili siyasiler arasında yer alıyor.