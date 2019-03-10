Buteflika ülkesine bugün dönüyor

Reuters'e konuşan bir kaynağa göre, Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, bugün ülkeye dönebilir.

Buteflika geçen ay İsviçre'nin başkentine tedavi olmak üzere gitmişti.

CEZAYİR'DE SEÇİM GERGİNLİĞİ

Cezayir'de muhalif güçler, 18 Nisan'da olması kararlaştırılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi ve geçiş süreci çağrısı yapmıştı. Muhalif siyasi partiler ve isimlerin ortak yazılı açıklamasında, "Mevcut şartlarda seçimlerin yapılması, ülke istikrarı için tehlike oluşturuyor" denilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında olduğu 15 kişi adaylık başvurusu yaptı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA