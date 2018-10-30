"Buteflikacılar düş satıyor"

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanlığına aday olmayı istediğine inanmadığını söyledi.

Mukri, iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesinin (FLN) Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas'ın dün, Buteflika'nın gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde adayları olacağı yönündeki açıklamalarına Facebook hesabından yanıt verdi.

"Buteflika'nın beşinci dönem cumhurbaşkanı olmayı istediğine inanmıyorum. Zira kendisi, sağlık durumunu herkesten iyi biliyor." ifadelerini kullanan Mukri, alternatif bir isim üzerinde anlaşamayan bazı kişilerin "düş satmaya çalıştığını" savundu.

FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas dün partinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı seçimlerinde partinin tek seçenek ve adayının Buteflika olduğunu" açıklamıştı.

Cezayir'de, seçimlerin Nisan 2019'da yapılması planlanıyor. Buteflika ise henüz adaylık çağrılarına herhangi bir yanıt vermedi.

Abdülaziz Buteflika Kimdir ?

2 Mart 1937 tarihinde, Fas'ın Ucda şehrinde dünyaya geldi.

Buteflika, yaklaşık 150 bin kişinin canına mal olan iç savaşın ardından 15 yıldır süren bir "barış ve uzlaşma siyasetini" hayata geçirerek ülkesini yeniden birleştirmeyi başarmıştı.1999'dan bu yana Cezayir'in devlet başkanlığını yapıyor

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 08:05