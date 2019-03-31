Buteflika’ya yakın isimlerden Ali Haddad’a sınırda tutuklama

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’yla sıkı ilişkilere sahip iş adamı Ali Haddad, Tunus sınırında tutuklandı.

Haddad'ın neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmazken, resmi makamlardan da konuya dair açıklama yapılmadı.

Cezayir'deki en büyük iş adamları birliği konumundaki İş Liderleri Forumu (FCE) başkanlığından iki gün önce istifa eden Haddad'ın Buteflika'nın seçim kampanyalarının en önemli destekçilerinden biri olduğu biliniyor.

FCE, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansmanıydı.

GENELKURMAY BAŞKANI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Dün, ülkenin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Salah, anayasa konseyinin 82 yaşındaki devlet başkanının ülkeyi yönetmeye uygun olup olmadığına hükmetme çağrısını tekrarladı.

Buteflika'nın hemen istifa etmeyeceği yönünde yaptığı açıklama, Kuzey Afrika ülkesinin politik sisteminde yenilik bekleyen protestocular tarafından kabul edilmedi.

Büyük ölçüde barışçıl olarak gerçekleştirilen protestolara rağmen son dönemde ordunun da konuya dahil edilmeye çalışılması ülke ve bölge açısından bazı endişeler doğuruyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 16:05