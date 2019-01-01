Çad'da 58 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby 31 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 58 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Serbest bırakılanlar arasında 2013 yılında bir komplo suçlamasıyla tutuklanan Moussa Tao, Albay Haroun Bata ve Ekvator Ginesi'nde bir yıl önce bir darbe girişiminde bulunmakla suçlanan yaklaşık 10 "paralı asker" bulunuyor.

Adalet Bakanı Djimet Arabi, "Genel afın bir parçası olarak 58 mahkumun serbest bırakılması için bir tören düzenledik" dedi. Bakan, "Ancak bu ayın başlarında sekiz yıl hapse atılan eski asi Baba Ladde listede bulunmuyor" dedi.

Mayıs ayında ilan edilen affın tam olarak uygulanması çağrısında bulunan Çad'daki sivil toplum kuruluşları haberi memnuniyetle karşıladı.

Tam kapsamlı bir af için kampanya yapan sivil toplum örgütü olan ACAIAT grubunun sözcüsü Jean-Bosco Manga, Aralık ayının başında 12 mahkumun daha serbest bırakıldığını belirtti. Adalet bakanı Arabi, serbest bırakılanlarla birlikte toplam 70 mahkumun özgürlüğüne kavuştuğunu ancak davalarının hala göz önünde bulunduğunu söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net