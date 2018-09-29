Çad'da Boko Haram'a operasyon: 17 ölü

Çad'da, ordu güçlerinin Çad Gölü çevresinde Boko Haram'a yönelik operasyonunda 17 örgüt üyesi öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, ordu güçleri tarafından cuma ve cumartesi günü Çad Gölü çevresindeki Moussarom ile Ngueleya kasabalarında Boko Haram'a düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalarda 3 asker, 3 orman çalışanı ve 1 gümrük memurunun da hayatını kaybettiği belirtildi.

Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgüt, 2014'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net