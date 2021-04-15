banner39

Çad'da çatışma: 4 ölü

Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çatışma çıktı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afrika 15.04.2021, 11:30
Çad'da çatışma: 4 ölü

Salamat bölgesi Valisi General Yambaye Massyra Abdel, AA muhabirine açıklamasında, Mouraye köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki etnik grup arasında çatışma çıktığını, en az 4 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini belirten Massyra Abdel, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söyledi.

Kaynak: AA
banner53
#çad #Çatışma
Yorumlar (0)
13
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak