Çad'da geçiş dönemi başbakanı atandı

Çad AGK Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Debi tarafından yayımlanan kararname ile geçiş dönemi başbakanlığına getirilen Albert'in 15 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, 19 Nisan’da başından vurularak hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Görev süresinin 18 ay olduğunu açıklayan Konsey, parlamento ve hükümeti feshetmiş, geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.

Pahimi Padacke Albert

54 yaşındaki Albert, 2016-2018 yılları arasında başbakanlık yaptı. 2006, 2011 ve 2021 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cephe hattında öldürülen cumhurbaşkanı Deby'ye rakip oldu.

Albert, 11 Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 10,32 oy alarak ikinci oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında ulusal bir ordu ve tam bağımsız yargı için çalışacakları sözünü veren Albert, bazı muhalif liderlerin aksine muhalefet destekçilerine sandığa giderek "otoriter rejime son verme" çağrısı yapmıştı.

Muhalefet ise AGK'nin yönetimi devralmasını "askeri darbe" olarak tanımlarken konseyin başbakan atama yetkisinin bulunmadığını iddia ediyor.

Albert her ne kadar Deby’ye karşı defalarca yarışsa da bazılarına göre Deby’nin müttefiki olarak değerlendiriliyor.