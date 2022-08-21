Çad'da taraflar arasındaki diyalog süreci devam ediyor

Başkent Encemine'deki 15 Ocak Sarayı'nda düzenlenen programa, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi ve Konseyin 15 üyesi, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin AfB'deki Temsilcisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Katar Emiri'nin Temsilcisi ve 8 Ağustos'ta Doha Barış Anlaşması'nı imzalayan silahlı gruplarla siyasi partiler ve Çad'daki diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Debi, burada yaptığı konuşmada, "Bu diyalog ile cumhuriyetimizin yeniden inşası için temel atacağız. Bu, tarihsel sorumluluktur. Sadece iki seçeneğimiz var; ya bu sorumluluğu üstleniriz ya da ona ihanet ederiz." ifadesini kullandı.

Debi, kapsamlı bir ulusal diyaloğun önemli olduğunun altını çizdi.

1500 delegenin katıldığı toplantıların 21 gün sürmesi bekleniyor.

- Eski Cumhurbaşkanı'nın ölmesiyle başlayan kriz

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirildi.

Konsey, siyasi muhalefet ve isyancı hareketlerle kapsayıcı bir ulusal diyaloğun ardından 18 ayda özgür ve demokratik seçimler düzenleme sözü vermişti.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi ile ülkedeki muhalif gruplar arasında anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da martta başlayan görüşmelerin ardından 8 Ağustos'ta "Doha Barış Anlaşması" imzalanarak yeni dönem başlamıştı.

52 hareketten 43'ü Barış Anlaşması'na imza atarken, diğer 9 grup diyalog için gerçek koşulların sağlanmadığı fikrinde.

Muhalifler, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Debi'den geçiş döneminin sonunda iktidarı sivillere devredeceğine ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmayacağına dair kesin taahhütte bulunmasını istiyor.