Çad'da çobanlarla çiftçiler çatıştı: 35 kişi öldü

ABD merkezli TV kanalı El Hurra’nın haberine göre, Çad’da çobanlarla çiftçiler arasında meydana gelen çatışmada biri asker 35 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların 15 Şubat’ta başladığını belirten Maad, asayişin sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini söyledi.

Geçen sene Kasım ayında Çad’ın güneyindeki Kabbia bölgesinde yaşanan benzer çatışmada 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Çad’ın güneyinde otlak sorunu ve sürülerin tarlalara zarar verdiği gerekçesiyle çiftçilerle göçebe çobanlar arasında yıllardır çatışmalar yaşanıyor.

AA