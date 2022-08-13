Çad Gölü Havzası'nda terör nedeniyle yerinden edilen 100 binden fazla kişi evlerine döndü

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Komutanı Tümgeneral Abdul Khalifah İbrahim, yaptığı açıklamada, Çad Gölü Havzası'nda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a karşı yürüttükleri mücadelede büyük başarı kaydedildiğini belirtti.

İbrahim, bölgede güvenliğin sağlandığını, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yeniden canlandırıldığını ifade etti.

Terör saldırıları nedeniyle bölgeden kaçan 100 binden fazla kişinin evlerine döndüğünü aktaran İbrahim, "Artık işler iyiye gidiyor, bu bölgelerde daha az saldırı oluyor ve daha az saldırı olduğunda daha az zayiat oluyor." dedi.

İbrahim, MNJTF'nin teröristlere karşı operasyonlarını sürdürdüğünü söyledi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.