Çad'da temiz su sevinci

Afrika kıtasının ortasında yer alan, dünyanın en yoksul ülkelerinden Çad'da yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor.

Ülke insanı, şehir merkezleri dışında elektrik ve suya ulaşmakta güçlük çekiyor.

Türk hayırseverlerin girişimleriyle son yıllarda Çad'ın birçok noktasında temiz su temini için çalışma yapıldı. Son 6 yılda sadece TDV öncülüğünde açılan su kuyuları ve vakıf çeşmelerinden 500 bine yakın kişi istifade ediyor.

"Ömürlük kuyular açıyoruz"

TDV Çad Temsilcisi Osman Türk, AA muhabirine, Vakfın "Bir Damla Hayat Projesi" kapsamında su kuyusu ve vakıf çeşmelerini Çad halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

TDV tarafından yaptırılan kuyu ve çeşmelerin geleneksel sondajlardan çok farklı olduğunu belirten Türk, "Yerin metrelerce derinliğine inerek suyu otomatik güneş panelli sistemle çıkarıyoruz. 14 tonluk haznede biriken su, Osmanlı mimarisi şeklindeki şadırvanla bölge halkının hizmetine sunuluyor. Yaklaşık 20 yıl denetimini vakfımız yapacak." dedi.

Türk, Çad'da 55 su kuyusu ve vakıf çeşmesi inşa ettirdiklerini dile getirdi.

Bu hizmetten yüz binlerce kişinin yararlandığını aktaran Türk, şunları kaydetti:

"Suyu 2-3 ayda bitecek sondajlar yapmıyoruz. Ömürlük kuyular açıyoruz. Bu suların tahlillerini de yapıyoruz. Vakfımız tarafından Çad halkının hizmetine sunuyoruz. Geleneksel su kuyuları yüzey sularını çekiyor. Bizler 100 metre derinliğe inerek suyun tam kaynağına ulaşıyoruz. Tamamen içilebilir suya ulaştıktan sonra üst yapımızı yaparak buradaki insanların hizmetine sunuyoruz."