Çadlılardan Türkiye'ye büyük ilgi

Eğitim, iş, tedavi ve turistik amaçlı Türkiye'yi tercih eden Çadlı sayısı giderek artıyor. Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Ataşesi Mehmet Köse, eğitim, iş, sağlık ve turizm açısından sunduğu kaliteli ve uygun fırsatların Türkiye'ye olan ilgiyi son yıllarda oldukça arttırdığını söyledi.

Köse AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son dönemde ülkemize gitmek için vizeye başvuran Çadlıların sayısında ciddi bir atış var. Özellikle geçen seneki rakamlarla karşılaştırdığımızda bu artışı daha net görebiliriz. 2020 yılında vize alan Çadlı sayısı 1000 civarındaydı. Bu sene sadece ilk 3 ay içerisinde vize verdiğimiz Çadlı sayısı 600 civarında. Bu, geçen seneki sayının yarısından bile fazla ve biz bu sayıya ilk 3 ayda ulaştık." dedi.

Çadlıların eğitim, iş, tedavi ve turistik amaçlı olarak Türkiye'yi tercih ettiğine değinen Köse, "Türk üniversiteleri Çadlılar arasında giderek daha tanınır hale geliyor. Bunu YÖK rakamlarından da görebiliyoruz. 2021’de Türkiye’de eğitim gören Çadlı sayısı 1470. Eğitim amaçlı vize başvuruları gitgide artmakta. Biz bu sene vize başvurularının daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Türk kurumları Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sunuyor"

Türkiye'nin birçok açıdan Çadlılar açısında öncelikli tercih sebebi haline geldiğini vurgulayan Köse, "Türkiye’deki hastanelerimizin kaliteli ve uygun fiyatta hizmet sunması sebebiyle sağlık turizmine yönelik vize başvurularında artış var. İş açısından gidenler de ülkemizin sunduğu geniş fırsatların farkında. Ülkemiz herkesin malumu turizmde de önde gelen ülkelerden biri. Eğitim, iş, tedavi ve turizm açısından ülkemizin sunduğu fırsatlar Türkiye'yi Çadlılar için oldukça cazip hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Encemine Büyükelçiliği ile koordineli faaliyet gösteren Türk kurumlarının da Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu dile getiren Köse, şunları söyledi:

"Türkiye Maarif Vakfı eğitimiyle, kültürel faaliyetleriyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yardımları ve projeleriyle ülkemizin tanıtımına önemli katkılar sunuyor. Türk Hava Yolları (THY), Encemine İstanbul hattında haftada iki kez düzenlediği seferlerle iki ülke arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor. THY’nin Çadlılarca çok fazla tercih edilmesi bizi gururlandırıyor."

Her zaman dost ve kardeş Çad halkının yanında olduklarını ve bunu her fırsatta gösterdiklerini ifade eden Köse, "Ülkemize giden Çadlı sayısındaki ciddi artış kendimizi iyi ifade edebildiğimizi ve tanıtım konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.